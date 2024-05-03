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Врач объяснила, чем чревато обгорание на солнце

Врач Андрян: при обгорании на солнце может снизиться иммунитет

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Depositphotos

При обгорании на солнце разрушается защитный барьер кожи, из-за чего может снизиться иммунитет. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян. Особенно, по ее словам, это касается детей.

Она также подчеркнула, что особенно аккуратными стоит быть людям с большим количеством родинок, поскольку у них есть предрасположенность к появлению новообразований.

«Людям с I и II фототипами кожи (очень светлая и розоватая) также следует избегать длительного нахождения на солнце и использовать солнцезащитные средства с SPF-защитой. Вы можете обгореть, но последствия могут проявиться не сразу, а спустя 10-20 лет», — рассказала дерматолог.

Летом она посоветовала обновлять солнцезащитный крем каждые три часа и использовать на все тело и лицо минимум 30 граммов препарата.

До этого Андрян предупреждала, что у любителей загорать на солнце признаки фотостарения кожи могут проявляться раньше. По ее словам, ультрафиолет воздействует на компонент под названием эластин, который отвечает за эластичность кожных покровов.

Ранее ученые из Манчестерского университета обнаружили, что пребывание на ярком солнце снижает бактериальное разнообразие на поверхности кожи, что может повысить риск развития дерматита, экземы и псориаза.

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