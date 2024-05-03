Любителей позагорать предупредили о раннем старении кожи

У любителей загорать на солнце признаки фотостарения кожи могут проявляться раньше. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян. По ее словам, ультрафиолет воздействует на компонент под названием эластин, который отвечает за эластичность кожных покровов.

«Эластин мы начинаем терять уже в переходном возрасте, то есть с 14-16 лет он начинает потихоньку уходить из нашего организма, и затем мы его теряем по 1% в год. Если человек активно загорает, то эластин будет выводиться быстрее из организма и кожа будет становиться дряблой», — пояснила врач.

Она добавила, что если человек когда-либо обгорал, особенно в детстве, то пигментация кожи может проявиться в более старшем возрасте.

В 2024 году ученые из Манчестерского университета обнаружили, что пребывание на ярком солнце снижает бактериальное разнообразие на поверхности кожных покровов, что может повысить риск развития дерматита, экземы и псориаза. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Aging.

Специалисты также обнаружили, что микробиом кожи восстанавливается спустя 28 дней после прекращения усиленного воздействия ультрафиолетового излучения.

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