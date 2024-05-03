В Кремле объяснили, почему уехавшие после СВО россияне возвращаются на родину

Россияне, уехавшие из страны после начала специальной военной операции на Украине, возвращаются на родину, чтобы вести бизнес, поскольку в России больше возможностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя публикацию Bloomberg о возвращении россиян.

Песков напомнил, что в Кремле и раньше говорили, что данный процесс является разнонаправленным, потому что так работает экономика — кто-то приезжает, а кто-то уезжает.

«Уехавшие россияне по истечении какого-то времени возвращаются, вести бизнес у нас интереснее, у нас больше возможностей. Дома делать это надежнее», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что такие возможности обеспечены динамикой в экономике России. Деловая жизнь в стране развивается динамично, подчеркнул Песков.

До этого Bloomberg написал, что экономическая активность вернувшихся в Россию релокантов обеспечила до трети роста экономики РФ в 2023 году. По словам журналистов, тысячи вернувшихся россиян помогают стране пережить санкции и добиться хороших экономических показателей.

Ранее в Госдуме рассказали, как Запад использует релокантов из РФ в Грузии.