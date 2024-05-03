Ходорковский* инициировал назначение сына директором нежелательной организации

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) инициировал назначение сына Глеба на пост одного из директоров Оксфордского российского фонда (деятельность организаций признана нежелательной по решению Минюста РФ). Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

«Сведения <…> о назначении Глеба Ходорковского директором <…> подтверждаются выпиской из государственного реестра юридических лиц Великобритании», — уточнили в сообщении.

В документе указано, что Глеб стал одним из директоров фонда 13 марта. Эта организация существует на средства Фонда Ходорковского. До этого она действовала в сфере партнерских образовательных программ с российскими вузами, но ее деятельность в этом направлении приостановили после признания организации нежелательной в России.

До этого в аффилированном со структурами Ходорковского фонде «Новое поколение Европы» (деятельность организации признана нежелательной по решению Минюста РФ) должность директора заняла его дочь Анастасия. По данным близкого к окружению основателя ЮКОСа источника, участие в администрировании фондов Ходорковский трактуют как шаг на пути вовлечения своих детей в финансирование политических проектов.

Ранее стало известно, что иноагент Ходорковский* заложил свою квартиру в Лондоне.