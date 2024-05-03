Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ходорковский* инициировал назначение сына директором нежелательной организации

RT: Ходорковский посодействовал назначению сына директором Оксфордского фонда

close
100%
Борис Бабанов/РИА «Новости»

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) инициировал назначение сына Глеба на пост одного из директоров Оксфордского российского фонда (деятельность организаций признана нежелательной по решению Минюста РФ). Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

«Сведения <…> о назначении Глеба Ходорковского директором <…> подтверждаются выпиской из государственного реестра юридических лиц Великобритании», — уточнили в сообщении.

В документе указано, что Глеб стал одним из директоров фонда 13 марта. Эта организация существует на средства Фонда Ходорковского. До этого она действовала в сфере партнерских образовательных программ с российскими вузами, но ее деятельность в этом направлении приостановили после признания организации нежелательной в России.

До этого в аффилированном со структурами Ходорковского фонде «Новое поколение Европы» (деятельность организации признана нежелательной по решению Минюста РФ) должность директора заняла его дочь Анастасия. По данным близкого к окружению основателя ЮКОСа источника, участие в администрировании фондов Ходорковский трактуют как шаг на пути вовлечения своих детей в финансирование политических проектов.

Ранее стало известно, что иноагент Ходорковский* заложил свою квартиру в Лондоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами