Эксперты оценили прогноз о росте зарплаты россиян до 100 тыс. рулей

К 2027 году средняя зарплата в России действительно может достичь планки в 100 тыс. рублей. Однако такие показатели учитывают лишь «белый» сектор рынка труда, а кроме того, на сумму влияет высокая зарплата отдельных работников в выгодных сферах – к примеру, в нефтяной, объяснила HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с 360.ru.

Так эксперт оценила прогноз Минэкономразвития, согласно которому зарплата среднестатистического россиянина к 2027 году превысит отметку в 100 тыс. рублей в месяц. Такие расчеты не принимают во внимание «серый» и «черный» сектора экономики, отметила Лоикова.

«Не будем забывать, что Россия в целом не работает в «белом» секторе. Очень много людей, которые работают в «сером» и «черном» секторах, где они зарплаты получают в конвертах. И мы даже не можем [их] посчитать», — объяснила она.

Надеяться на высокую зарплату россиянам также не стоит, если учесть, что ее средний размер учитывает даже самые высокие показатели в том или ином регионе. К примеру, берут самые большие зарплаты нефтяников и разделяют их на общее число живущих в субъекте людей, получая таким образом внушительные размеры.

Также не берется во внимание фактор обмана — некоторые компании могут указывать одну информацию на бумагах, фактически выплачивая другие суммы зарплат, отметила эксперт рынка труда.

В целом даже зарплата в 100 тыс. рублей сегодня в России не считается большой, подчеркнула Лоикова.

«Она не такая высокая с учетом того, что у нас, у россиян, есть люди, которые закредитованы. У каждого второго есть какой-то кредит, какие-то обязательства», — заключила она.

Экономист ранее назвал условия роста зарплат россиян до 150 тысяч рублей.