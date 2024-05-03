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Шеф-повар рассказал, как приготовить пышный кулич к Пасхе

Шеф-повар Спиваков: в куличи к Пасхе можно добавить шоколад или варенье

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Сергей Леонов

Приготовить пышный кулич к Пасхе несложно, для этого нужны 1 кг муки, 350 г сахара, по 10 г соли и ванилина, 500 мл молока, 300 г сливочного масла, шесть куриных яиц, 15 г сухих дрожжей, 300 г изюма и 100 г цукатов. Об этом «Москве 24» рассказал шеф-повар Святослав Спиваков.

Молоко он рекомендует немного подогреть, после этого — добавить к нему немного сахара, дрожжей, размягченного сливочного масла, яйца и перемешать полученную массу. В отдельной миске нужно перемешать муку с сахаром, солью, ванилином и соединить их с полученной до этого смесью.

Тесто нужно укрыть полотенцем или завернуть в пищевую пленку и оставить в теплом месте примерно на полтора часа, после чего обмять, добавить в него изюм и цикуты и еще раз замесить. Далее его следует разложить по смазанным маслом формам, оставить в теплом месте на полчаса и отправить выпекаться при температуре 160–170 градусов до готовности.

«Еще их можно сделать с вкусным сюрпризом внутри. Для этого сверху по центру готовой выпечки надо вырезать углубление, налить в него сгущенку, растопленный шоколад или варенье, а затем снова закрыть отверстие мякишем», — предложил Спиваков.

Верхушки кулича он рекомендует покрыть белковой глазурью или шоколадным ганашом.

Врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова до этого говорила, что приготовить идеальный кулич можно только из сдобного теста с добавлением большого количества масла, молока или сметаны, а также яиц и сахара.

Ранее врач предостерегла от чрезмерного употребления куличей на Пасху.

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