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Нарколог назвал настоящую причину развития у людей зависимости от кофе

Психиатр-нарколог Шуров: зависимость от кофе – это только самовнушение

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Многие люди не могут начать свой день без чашки кофе – в этом случае говорят о сформировавшейся у них зависимости от кофеина. Однако чаще всего это лишь часть утреннего ритуала и самовнушение, так как сам по себе кофе является слабым психостимулятором, а абстинентный синдром при отказе от него почти не выражен, считает психиатр-нарколог Василий Шуров.

Кофе помогает снимать чувство усталости за счет того, что его молекулы блокируют аденозиновые рецепторы в мозге, объяснил Шуров.

«Если людям с утра нужен кофе, можно предположить, что они неполноценно отдыхали и не выспались», — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также привычка пить кофе по утрам — это лишь часть ритуала, а зависимость человек внушает себе сам, считает психиатр. Кофе лишь обманывает, создавая видимость бодрости для организма, однако, когда его действие проходит, человек чувствует еще меньше энергии, чем до напитка, объяснил врач. В этом случае человеку требуется либо более долгий отдых, чем обычно, либо новая чашка кофе.

Что касается именно зависимости, то ее специалисты называют «кофеинизм», однако она очень слабая и быстро проходит, отметил Шуров.

«Абстинентный синдром слабовыраженный и длится всего пять-семь дней. Человек чувствует усталость, у кого-то присутствуют головные боли и вегетативный дисбаланс. Никого госпитализировать не приходится», — заключил он.

Напомним, врачи предупреждают, что передозировка кофе особенно опасна для людей, страдающих гипертонией, нарушением сердечного ритма, а также бессонницей и мочекаменной болезнью.

Ранее стало известно, какой кофе предпочитают россияне.

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