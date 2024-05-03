Россияне ответили, чем красят яйца к Пасхе

Более половины (55%) россиян красят яйца к Пасхе с помощью луковой шелухи, которая придает им красновато-коричневый оттенок, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,1 тыс. человек.

«Луковая шелуха самый проверенный и безопасный способ. Все остальное баловство», — поделилась участница опроса.

При этом 22% опрошенных отдают предпочтение покупным красителям, потому что считают такую покраску бюджетной и оригинальной. Еще 12% покупают наклейки, которые позволяют сделать яйца не однотонными, а полностью разукрашенными.

«Самый лучший вариант – это наклейки или полиэтилен под горячей водой», — отметил участник опроса.

Еще 2% окрашивают яйца с помощью других природных красителей — чая каркаде, куркумы, свеклы. 1% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что выбирают менее распространенные способы, например, рисуют на яйцах фломастером или покупают готовые окрашенные яйца. Оставшиеся 8% ответили, что не красят яйца или не празднуют Пасху.

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина до этого говорила, что на Пасху без вреда для здоровья можно съедать до двух-трех яиц.

Ранее врач предостерегла от чрезмерного употребления куличей на Пасху.