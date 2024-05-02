Опубликован рейтинг самых конфликтных профессий в РФ

27% россиян назвали профессию проджект-менеджера самой конфликтной. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой омниканального маркетинга Calltouch и сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru.

На втором месте оказался директор по маркетингу. Конфликтной данную специальность считают 20% респондентов.

При этом одной из самых комфортных на рынке труда, по мнению опрошенных, является работа маркетологом. В этом уверены 45% россиян.

31% респондентов уверены, что атмосфера в компании в большей степени зависит от руководства.

До этого опрос показал, что в апреле больше половины россиян (54%) оценили свою мотивацию и продуктивность на работе на 8 — 10 баллов из 10 возможных.

Наиболее высоко свою продуктивность оценили работники сельского хозяйства и агропромышленности (65%), туризма и ресторанно-гостиничной сферы (61%), а также банкинга и инвестиций (61%).

При этом, согласно исследованию, в марте 2024 года лидерами по работоспособности стали работники бухгалтерии и финансов (71%).

Ранее эксперт объяснил, как теперь россияне измеряют свой доход.