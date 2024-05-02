Диетолог назвала главные причины постоянной тяги к пиву

Многие люди не употребляют никакие виды спиртных напитков, кроме пива, от которого просто не могут отказаться. Часто такая тяга объясняется нехваткой в организме человека витаминов и нутриентов, содержащихся в напитке, рассказала диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

По словам Королевой, в пиве содержатся витамины группы В, витамины А, D, и К, клетчатка растворимой формы, кремний. Кроме того, в него входит хмель, который не только расслабляет, но и бодрит.

«Зная об этом, люди ведутся на этот якобы полезный состав, считая, что так они помогают своему здоровью», — отметила специалист.

Однако частое употребление пива причиняет вред здоровью, а также грозит привыканием, подчеркнула Королева. Постепенно человек начинает увеличивать порции напитка, что наносит удар по ЖКТ, так как пиво усиливает процессы брожения и наращивает патогенную флору. В конечном итоге это снижает иммунитет и останавливает выработку собственных витаминов группы В.

Помимо этого, пиво – это сильный диуретик (мочегонное средство), нивелирующий собственные полезные качества.

Напомним, врачи предупреждают, что пиво при чрезмерно частом употреблении может привести к проблемам с эрекцией, снижению либидо и ухудшению спермогенеза, а также к отложению жира на животе.

Нарколог ранее рассказал об опасности крепкого пива.