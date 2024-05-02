Диетолог раскрыла рецепт полезного для здоровья веганского шашлыка

Употреблять в пищу жареное на костре мясо можно не всем людям, для многих это чревато последствиями, в том числе – проблемами с ЖКТ. В таких случаях можно порадовать себя другим видом шашлыка – веганским, который не только безопасен, но и полезен для здоровья, рассказала диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Королева подчеркнула, что вегетарианцы и веганы не всегда едят только зелень и овощи – шашлык они тоже могут поесть.

«Его можно сделать с использованием бобовых культур: на основе сои, гороха, фасоли и чечевицы. Можно добавить специи, ароматные травы, и все в итоге получится очень вкусно и полезно», — рассказала диетолог.

Такой шашлык намного полезнее обычного, так как веганство не подразумевает зажаривание продукта до хрустящей корочки, отметила она. Шарики из бобов достаточно провести через щадящую термообработку.

Даже сыроеды могут приготовить для себя блюдо, похожее на шашлык – для этого нужно просто надеть любимые продукты на шпажку, добавила специалист. Чтобы не сходить со своего привычного рациона питания нужно стараться делать его не только полезным, но также разнообразным и вкусным, подчеркнула Королева.

Напомним, ученые выяснили, что у людей, придерживающихся веганского питания, более низкий риск развития расстройств пищевого поведения. По их мнению, это связано с тем, что веганы выбрали такой рацион из этических соображений, а не для похудения.

Россиянам ранее раскрыли опасность пережаренных шашлыков для здоровья.