Пенсионер стрелял в соседей из-за прогулки с собакой под его окном

В Красносельском районе Петербурга пожилой мужчина стрелял в семейную пару, которая выгуливала собаку под окнами его квартиры. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась семейная пара из Красного Села, мужчина и женщина сообщили, что их обстрелял сосед. Петербуржцы выгуливали собаку во дворе жилого дома, когда из окна квартиры на первом этаже по ним из травматического пистолета начал стрелять неизвестный мужчина.

Злоумышленник вышел из подъезда, сел в автомобиль и уехал. Подозреваемого задержали вечером того же дня, им оказался 65-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Невском районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства стрельбы по окнам, огонь открыл ночью неизвестный мужчина. Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Седова, о произошедшем рассказала местная жительница. Женщина находилась у себя дома, когда услышала хлопок и обнаружила отверстие в окне. Петербурженка обратилась с заявлением в полицию, правоохранители разыскивают подозреваемого.

Ранее россиянин открыл огонь по дому соседа из-за его агрессивной собаки.