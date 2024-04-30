В Бишкеке открыли памятник букве «Ы»

В Бишкеке в день 146-летия города открыли памятник букве «Ы», сообщает «Российская газета».

Буква «Ы» особенна для кыргызского народа, так как в этом языке на эту букву начинается более 600 слов.

На арт-объекте установлен QR-код, считав который можно узнать краткую историю Кыргызстана и ознакомиться с русско-кыргызским словарем. Информация представлена на официальном русском и государственном кыргызском языках.

В церемонии открытия памятника принял участие заместитель мэра Бишкека Жыргалбек Шамыралиев, директор центральноазиатского представительства «Российской газеты» Дмитрий Евлашков и другие.

Памятник отлили в литейном доме «Дубровин» в Екатеринбурге, а скульптором стал художник Адыл Сейталиев.