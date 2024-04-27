В парках Москвы подготовили праздничную программу на майские праздники

Парки Москвы подготовили насыщенную программу для жителей и гостей столицы с 28 апреля по 1 мая, сообщается на сайте mos.ru.

В саду «Эрмитаж» для посетителей проведут экскурсию «Истории сада «Эрмитаж», а в парке «Красная Пресня» пройдет лекция об истории строительства усадеб и храмов.

Для любителей танцев в парке «Северное Тушино» и в Таганском парке пройдут уроки хореографии.

В парке «Сокольники» 1 мая пройдет фестиваль «Запуск лета: парк в ритме поп-рока», а в Парке Горького пройдет праздничный забег.

Также в парках Москвы пройдут турниры по шахматам, мастер-классы, концерты, уроки рукоделия и другие активности.