В России ответили на сообщения об отказе гражданам Таджикистана во въезде

Граждане Таджикистана не обращались ни с какими жалобами на проблемы во въезде в Россию. Также специалисты не зафиксировали их массовый отъезд из страны, заявил НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

Так он отреагировал на сообщения МИДа Таджикистана о якобы необоснованных случаях отказа своим гражданам во въезде в Россию. По словам Коженова, при такой ситуации были бы зафиксированы жалобы и обращения.

«У меня такой информации нет. Нам даже люди не звонили с жалобами, у нас же колл-центр есть, никаких звонков по этому поводу», — заявил он.

Также он не подтвердил информацию об отъезде граждан Таджикистана из России. По его словам, количество мигрантов в стране сохраняется примерно на одном уровне, на рынке труда не наблюдается резкого оттока людей.

При этом эксперт заявил, что большее влияние на рынок труда оказывает отъезд узбеков, которые в последние годы начали возвращаться в родную страну. Эту ситуацию он объяснил тем, что в Узбекистане провели нужные для граждан реформы.

«Жизнь там налаживается, они начинают из России уезжать. Это гораздо сильнее влияет, чем какие-то ситуативные моменты», — заключил специалист.

Напомним, СМИ сообщали о большом скоплении машин с номерами Таджикистана на границе Казахстана и России. Утверждается, что некоторые из них стояли в очереди около суток, но так и не получили разрешение на въезд в РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что торговля Таджикистана с Россией резко выросла.