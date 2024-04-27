Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России ответили на сообщения об отказе гражданам Таджикистана во въезде

Эксперт по работе с мигрантами Коженов опроверг отъезд граждан Таджикистана из РФ

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Граждане Таджикистана не обращались ни с какими жалобами на проблемы во въезде в Россию. Также специалисты не зафиксировали их массовый отъезд из страны, заявил НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

Так он отреагировал на сообщения МИДа Таджикистана о якобы необоснованных случаях отказа своим гражданам во въезде в Россию. По словам Коженова, при такой ситуации были бы зафиксированы жалобы и обращения.

«У меня такой информации нет. Нам даже люди не звонили с жалобами, у нас же колл-центр есть, никаких звонков по этому поводу», — заявил он.

Также он не подтвердил информацию об отъезде граждан Таджикистана из России. По его словам, количество мигрантов в стране сохраняется примерно на одном уровне, на рынке труда не наблюдается резкого оттока людей.

При этом эксперт заявил, что большее влияние на рынок труда оказывает отъезд узбеков, которые в последние годы начали возвращаться в родную страну. Эту ситуацию он объяснил тем, что в Узбекистане провели нужные для граждан реформы.

«Жизнь там налаживается, они начинают из России уезжать. Это гораздо сильнее влияет, чем какие-то ситуативные моменты», — заключил специалист.

Напомним, СМИ сообщали о большом скоплении машин с номерами Таджикистана на границе Казахстана и России. Утверждается, что некоторые из них стояли в очереди около суток, но так и не получили разрешение на въезд в РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что торговля Таджикистана с Россией резко выросла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами