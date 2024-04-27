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Россиянам рассказали, как выбрать качественное мясо для шашлыка

Врач Белоусов: мясо для шашлыка должно иметь розовый цвет

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Shutterstock

Выбирая мясо для шашлыка, важно обратить внимание на несколько параметров, в том числе на цвет. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«При выборе мяса для шашлыка, будь то свинина, говядина или баранина, важно, чтобы животное было молодым, мясо имело розовый цвет и содержало жирок. Свежесть и отсутствие замораживания обязательны», — сказал Белоусов.

Он добавил, что самый вкусный и мягкий шашлык получается из свинины (шейка или корейка), а также из молодой баранины (окорок, корейка или вырезка). Определить возраст барана, по его словам, можно по ширине ребер — у молодых животных они тонкие.

Согласно недавнему опросу, абсолютное большинство россиян (44%) планируют в майские праздники жарить шашлык из свинины. Ассорти из разного мяса будет готовить каждый четвертый гражданин РФ, курицу — каждый девятый.

На последних позициях по популярности для шашлыка у россиян баранина и говядина (по 5%), а также индейка (4%).

Накануне сообщалось, что стоимость шашлыка из свинины в этом году составила 464,33 рубля, по сравнению с прошлым годом цена выросла на 10%. Сильнее всего подорожал куриный шашлык — на 25% до 339,96 рубля.

Ранее россиянам рассказали о наилучшем соотношении шашлыка и овощей.

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