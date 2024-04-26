Москвичам рассказали, где лучше провести майские выходные

Любителям насыщенного досуга в майские праздники стоит посетить фестиваль цветов — это станет приятным разнообразием для глаз. Такой совет в беседе с РИАМО дал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. Также, по его словам, подойдут концерты под открытым небом, народные гуляния и тематические ярмарки.

«Хорошая идея — посмотреть в сторону чего-то для нас нехарактерного или не совсем привычного. Допустим, выехать на природу с семьей или с друзьями на пикник, если вы домосед, или переключиться на физическую активность в виде велосипеда или дачных упражнений на грядках», — продолжил психолог.

Если перед майскими праздниками накопилась усталость, он порекомендовал не противиться потребности пару дней полежать на диване с книгой в руках.

До этого Хакимов объяснил, как легко вернуться к работе после майских праздников. К будням, по его словам, нужно готовиться заранее. Он посоветовал посвятить крайний выходной день чему-то более спокойному, к примеру, просмотру любимых фильмов или прогулке на свежем воздухе.

Ранее россияне рассказали, чем займутся в майские праздники.