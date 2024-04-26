Психолог объяснил, как легко вернуться к работе после майских праздников

Чтобы легко вернуться к работе после майских праздников, к ней нужно готовиться заранее. Такой совет в интервью РИАМО дал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Любой отпуск заканчивается, и рано или поздно придется вернуться к профессиональным обязанностям. Лучше всего начать подготовку заранее, чтобы не получилось, что накануне были посиделки с друзьями до трех ночи, а в девять утра уже нужно быть на работе», — сказал Хакимов.

Он порекомендовал посвятить крайний выходной день чему-то более спокойному, к примеру, просмотру любимых фильмов или прогулке на свежем воздухе.

Аналитики сервиса «Банки.ру» до этого выяснили, что чуть больше 40% россиян собираются провести майские праздники дома. В опросе приняли участие порядка 1,5 тыс. человек из всех регионов РФ.

Каждый пятый житель России планирует провести майские каникулы на даче или на природе. В поездку по стране отправятся 8% россиян, еще 3% запланировали путешествие в страны дальнего зарубежья, а 2% — по СНГ.

Между тем 18% респондентов рассказали, что не будут отдыхать в эти дни, а проведут их за работой. Остальные признались, что пока не решили, чем займутся.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на майские праздники.