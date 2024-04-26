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Эпидемиолог объяснил россиянам, какие вирусы переносят насекомые

Геннадий Онищенко: в одном клеще можно найти до 27 разных вирусов

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Насекомые являются переносчиками различных вирусов, однако это не значит, что все они опасны для человека, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Общественной Службой Новостей. В качестве примера он привел клеща, в котором можно найти до 27 вирусов, однако только два из них представляют настоящую угрозу — боррелиоз и энцефалит.

От опасных для человека вирусов защищают вакцины, отметил врач. Он также напомнил, что переносчиками вирусов являются и комары — к примеру, они распространяют болезнь Зика.

«Отдельного разговора стоит малярия, но она не относится к вирусам, малярия — это простейшее, одно из пяти видов простейших из рода Plasmodium. Это уже клетка и находится на высшей стадии развития после бактерий и вирусов», — добавил Онищенко.

Ученые изучают патогенные вирусы, чтобы потом разрабатывать вакцины, противовирусные препараты и антибиотики. На основании уже прошедших эпидемий — к примеру, гриппа — в тех или иных регионах разрабатывается таблица вакцин для других субъектов страны, жителей которых прививают раньше, чем до них дойдут вирусы, поэтому важно не пренебрегать вакцинацией, пояснил специалист.

Онищенко также призвал не бояться микробов, напомнив, что они являются важной частью здоровой нормофлоры кишечника, и при злоупотреблении антибиотиками человек может потерять их.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что, по результатам исследования вирусного ландшафта, специалисты обнаружили 47 новых вирусов у комаров и 14 у клещей. Они еще изучаются, однако, основываясь на первичных данных, специалисты считают их не опасными для человека.

Россиян ранее призвали использовать репелленты для защиты от клещей.

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