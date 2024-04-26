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На пластиковую посуду в России хотят наносить маркировку о ее вреде для природы

Депутат Милонов: на пластиковой посуде должны быть сообщения о вреде для природы

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Depositphotos

На пластиковой посуде должна быть маркировка с информацией о том, какой вред она наносит окружающей среде. Это поможет россиянам более вдумчиво относиться к покупке подобных товаров. Такую инициативу депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минприроды Александру Козлову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Сегодня вопрос использования пластиковой посуды особенно актуален, так как с потеплением россияне активно выезжают на природу, покупая при этом посуду из неразлагаемых материалов, отметил депутат. Речь идет о пластиковых бутылках, стаканах, тарелках, приборах и прочих товарах, уточнил он. После одного использования эти предметы выбрасываются, а иногда их оставляют прямо на природе, констатировал парламентарий.

Он призвал разработать новые правила маркировки пластиковой посуды и прочих подобных предметов, чтобы, выбирая их, люди знали, какой вред они могут причинить природе. В качестве примера Милонов предложил ориентироваться на сообщения о вреде табака и алкоголя на соответствующих товарах.

Напомним, ученые недавно выяснили, что наночастицы пластика, которые обычно встречаются в одноразовых предметах, вызывают изменения в мозге, связанные с болезнью Паркинсона и некоторыми типами деменции.

В Госдуме ранее поспорили, можно ли продавать россиянам алкоголь на майских праздниках.

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