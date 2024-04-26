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Российская третьеклассница «заминировала» несколько школ

В Дагестане третьеклассница сообщила о якобы минировании нескольких школ

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Depositphotos

В Дагестане 10-летняя ученица третьего класса по пути из школы «заминировала» несколько образовательных учреждений. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника Дагестана».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Хасавюртовском районе. Девочка рассказала сотрудникам полиции, что взяла старый телефон отца и отправилась с ним на занятия. Возвращаясь домой, она позвонила по номеру 112 и заявила о якобы минировании в нескольких школах Махачкалы.

После произошедшего на родителей ребенка составили административный протокол по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Статья предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа.

До этого жительница Калининграда 21 раз «минировала» детские сады из-за конфликта с заведующей. Женщину приговорили к трем годам колонии-поселения.

Ранее в Твери поймали мужчин, заложивших муляжи взрывных устройств под мосты.

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