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Полицейские изъяли у крымчанина две самодельных булавы, взрывчатку и боеприпасы

В Крыму у мужчины изъяли две самодельных булавы, взрывчатку и боеприпасы

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Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Крыму полицейские нашли у 52-летнего мужчины оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, полицейские получили информацию, что у одного из жителей Керчи дома может храниться взрывчатка. В ходе обследования жилища мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили две булавы кустарного производства, два пистолета, гранату, муляжи револьвера и винтовки Мосина, 14 патронов различного калибра, а также запал и взрыватель.

По результатам экспертизы оказалось, что запал и взрыватель являются пригодным к использованию взрывным устройством. Хозяин жилища, где было найдено оружие, пояснил, что занимается поиском раритетных предметов времен ВОВ из личного интереса.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее у россиянина в подвале нашли 68 минометных снарядов.

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