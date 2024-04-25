Участники «Бессмертного полка» в Кишиневе не соберутся на главной площади

Председатель Национального координационного комитета «Победа» в Молдавии Алексей Петрович заявил, что представители Евросоюза потребовали использовать центральную площадь Кишинева для празднования Дня Европы 9 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Петрович отметил, что посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис уведомлен о желании тысяч жителей страны собраться на главной площади столицы, чтобы отметить День Победы. Он подчеркнул, что, хотя участники «Бессмертного полка» не смогут собраться на центральной площади, мероприятие все равно состоится.

«В настоящее время из-за 'сюрприза' от представителей Европейского союза разрабатывается новый маршрут и место сбора», — пояснил Петрович.

Также На Дальнем Востоке 9 мая решили отмечать в другой день из-за графика главы района. Жители поселка Корфовский в Хабаровском крае возмутились переносом даты празднования Дня Победы из-за графика местного чиновника. По словам сельчан, запланированные праздничные мероприятия — митинг и шествие Бессмертного полка — перенесли с 9 на 8 мая «по прихоти» главы Хабаровского муниципального района Александра Яца. Он решил подвинуть празднование в Корфовском, так как в сам День Победы ему якобы необходимо быть в Хабаровске.

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