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Неадекватный россиянин крушил прилавки, угрожал покупателям ножом и сжег магазин

В Липецкой области неадекватный мужчина устроил погром и сжег магазин

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В Липецкой области неадекватный мужчина крушил прилавки, угрожал покупателям ножом и сжег магазин. Об этом сообщает Telegram-канал »ЛипецкМедиа».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Кулешовка. По словам очевидцев, мужчина в неадекватном состоянии стал крушить прилавки в магазине и угрожать покупателям ножом. Затем он облил часть торгового зала жидкостью для розжига и поджег.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в помещении магазина сильное задымление, а также тлеющий кассовый аппарат, сообщает Telegram-канал со ссылкой службу «112». Дебошира-поджигателя задержали полицейские.

В результате произошедшего пострадал один человек, рассказали в экстренной службе. Медики оказывают необходимую помощь мужчине с ожогами, информации о его состоянии не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее россиянин лишился свободы на 10,5 лет за то, что сжег дом вместе с хозяином.

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