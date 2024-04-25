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Транзит судов через Дарданеллы приостановили

Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановили из-за пожара на сухогрузе

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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в береговой охране Турции.

«Было получено сообщение о пожаре в машинном отделении судна AK Discovery длиной в 107 метров», — уточнил источник.

Он уточнил, что сухогруз направлялся из Египта в Болгарию через пролив Дарданеллы. Пожар начался на траверсе деревни Акбаш

В итоге движение судов через пролив приостановили в обе стороны из-за пожара. Четырнадцать членов экипажа эвакуировали, один из них получил ранение. Спасатели уже приступили к ликвидации возгорания.

В январе нефтяной танкер перекрыл Босфор. Судно Peria следовало под флагом Либерии. До его отбуксировки движение в проливе остановлено в обе стороны. Длина танкера — 250 метров. Его пытались сдвинуть с места два буксира и катер береговой охраны. Танкер следовал из Стамбула в порт Алиага в Измире.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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