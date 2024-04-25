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В администрации ДНР произошли кадровые изменения

Пушилин освободил от должности замруководителя администрации главы ДНР

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин принял решение освободить от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона Александра Костомарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики», — следует из сообщения.

Сообщается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

До этого Пушилин освободил Олега Моргуна от должности главы администрации Мариуполя. Пушилин сегодня подписал соответствующий указ. Причина данного решения не называется. Моргун был назначен мэром Мариуполя 24 января 2023 года, сменив на посту Константина Иващенко.

В октябре Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать. По его словам, из-за «Азовстали» Мариуполь никогда не считался курортным городом, так как завод загрязнял Азовское море и сам город.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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