Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи задержали мужчину, который гулял с мертвым дельфином

В Сочи задержали гулявшего с мертвым дельфином под мышкой мужчину

В Краснодарском крае правоохранители задержали мужчину, который разгуливал по городу с мертвым дельфином под мышкой. Об этом сообщает новостной портал «Подъем» в своем Telegram-каналеhttps://t.me/pdmnews/69455.

Согласно информации издания, экстравагантный мужчина подобрал погибшее млекопитающее на одном из пляжей в Адлерском районе города Сочи. На уличных видеокамерах запечатлено, как он прогулочным шагом заходит в подъезд в обнимку со своей находкой.

«Когда полиция увидела эти кадры, за мужчиной выехали», — указывается в публикации.

После проверки по базам МВД выяснилось, что сумасброд оказался наркоторговцем, объявленным в федеральный розыск за сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.

«Мужчина задержан, его передадут инициатору розыска», — заключается в материале.

В начале апреля в Крыму спасли дельфина по имени Кимми. После спасения на побережье его отпустили в открытое море. На набережной Балаклавы собралось множество местных жителей, чтобы проводить дельфина в свободную жизнь.

До этого Дуа Липа в золотом топе поплавала с дельфином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами