В Сочи задержали мужчину, который гулял с мертвым дельфином

В Краснодарском крае правоохранители задержали мужчину, который разгуливал по городу с мертвым дельфином под мышкой. Об этом сообщает новостной портал «Подъем» в своем Telegram-каналеhttps://t.me/pdmnews/69455.

Согласно информации издания, экстравагантный мужчина подобрал погибшее млекопитающее на одном из пляжей в Адлерском районе города Сочи. На уличных видеокамерах запечатлено, как он прогулочным шагом заходит в подъезд в обнимку со своей находкой.

«Когда полиция увидела эти кадры, за мужчиной выехали», — указывается в публикации.

После проверки по базам МВД выяснилось, что сумасброд оказался наркоторговцем, объявленным в федеральный розыск за сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.

«Мужчина задержан, его передадут инициатору розыска», — заключается в материале.

В начале апреля в Крыму спасли дельфина по имени Кимми. После спасения на побережье его отпустили в открытое море. На набережной Балаклавы собралось множество местных жителей, чтобы проводить дельфина в свободную жизнь.

До этого Дуа Липа в золотом топе поплавала с дельфином.