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Российские врачи спасли ребенка, проглотившего 56 магнитных шариков

В Ростове врачи спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 56 магнитов

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Depositphotos

Врачи Областной детской клинической больницы прооперировали дошкольницу, которая проглотила магнитные шарики. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В больницу четырехлетнюю пациентку привезли родители. Как рассказала мать девочки, 24 апреля перед дневным сном она уточнила у дочери, где магнитные шарики, на что дочь ей призналась, что проглотила их.

«В больнице сразу сделали рентгеновское исследование. Доктора «выдохнули»: шарики находились кучно, в желудке; в кишечник пока не попали, а именно проникновение их в кишечник самое опасное – чревато перфорацией стенок кишечника и серьезной полостной операцией», — пояснили в пресс-службе клиники.

С помочью эндоскопа доктора извлекли инородные тела из ребенка.

«Сегодня девочке сделали контрольный рентген, убедились, что эндоскопист с манипуляцией справилась на «отлично», и ребенка выписали»,— сообщили в больнице.

Ранее в Новороссийске врачи спасли подростка, который поместил в уретру 40 магнитов.

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