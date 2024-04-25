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Эксперт оценил идею запретить продажу алкоголя на майских праздниках

Эксперт алкорынка Черниговский раскритиковал запрет продажи алкоголя в мае

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Depositphotos

Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский в эфире «Радио 1» прокомментировал предложение депутата Государственной думы РФ Султана Хамзаева запретить продажу алкоголя на майских праздниках. Эксперт подчеркнул, что введение такого рода ограничений не будет иметь положительного эффекта, поскольку приведет к росту потребления нелегальной спиртосодержащей продукции. А это, по его словам, чревато увеличением числа отравлений и летальных исходов.

«До тех пор, пока качественно не будет решена проблема нелегальной спиртосодержащей продукции, <...> создавать какие-то дополнительные ограничения совершенно неверно», — сказал Черниговский.

Он добавил, что запрещать продажу легального алкоголя — это тоже самое, что «тушить пожар бензином».

25 апреля Хамзаев обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, предложив ввести запрет на продажу алкоголя во время майских праздников.

В письме уточняется, что речь идет о периодах с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая. Как отметил парламентарий, ежегодно в майские праздники в РФ фиксируется увеличение числа водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. То же касается отравлений и травм, полученных из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.

«Запрет продажи алкоголя 9 мая — это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории», — отметил Хамзаев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина.

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