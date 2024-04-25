Пьяный ямалец ворвался в чужую квартиру и избил хозяйку, забывшую закрыть дверь

На Ямале перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в грабеже и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщили в СУ СК России по ЯНАО.

В январе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранним утром зашел в квартиру жительницы села Восяхово Шурышкарского района. Незваный гость воспользовался тем, что хозяйка забыла закрыть входную дверь, разбудил ее и потребовал дать выдать ему спиртное.

Женщина отказалась, и злоумышленник несколько раз ударил ее кулаками по голове, выбивая деньги. Таким способом он получил 1000 рублей, а затем на снегоходе уехал в районный центр, где был задержан сотрудниками полиции.

Налетчика обвинили в проникновении в жилище и грабеже с применением насилия. Известно, что фигурант уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. В ближайшее время это уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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