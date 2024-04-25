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На западе Москвы от столкновения с другим авто перевернулась легковушка

360.ru: в ДТП на западе Москвы пострадали два человека

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Александр Вильф/РИА Новости

На западе Москвы в районе Тропарево-Никулино на проезде Олимпийской Деревни столкнулись два легковых автомобиля, один из них в результате перевернулся, передает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. По его информации, пострадали два человека.

Всего в ДТП попали три машины, правая полоса дороги в сторону центра перекрыта, уточнил источник. Перевернувшийся во время полета автомобиль задел пешехода, медики оказали ему помощь на месте. Второй пострадавший – водитель перевернувшегося авто – доставлен в больницу. Предположительно, у него сломана ключица. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, накануне в Челябинске перевернулось такси с людьми из-за того, что водитель не справился с управлением, пострадал один из пассажиров.

В Ленобласти ранее перевернулся автобус с пьяным водителем и 50 пассажирами.

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