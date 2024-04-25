В Липецкой области высадили патриотический геоглиф в честь юбилея региона

К 70-летнему юбилею Липецкой области в рамках акции «Сад памяти» на площади более 4 га сегодня высадили геоглиф — герб области, сообщили организаторы мероприятия.

Размер зеленого символа – 190 х 240 метров, надпись сложили из тысяч деревьев разных пород. Участие в центральном мероприятии «Сада памяти» приняли «Волонтеры Победы», участники движения «Экосистема», лично присоединился заместитель губернатора Игорь Кремнев. Он отметил, что регион проводит акцию в пятый раз, и в этом году центральное мероприятие символично совпало со знаковой датой.

Всего для создания масштабного геоглифа понадобилось 19 951 саженцев, чтобы распределить их по территории почти в 4 га, понадобилась помощь 500 волонтеров. Место для закладки зеленого герба тоже определили не случайным образом: деревья сажают в месте, несколько лет назад выгорел дубовый лес.

По задумке каждая из выбранная для посадки порода несет свой функцию. Красный дуб – это фон самого герба. На его изображении – зеленое поле, на котором растет дерево липы. Это основная фигура всей композиции. Поэтому и в лесу сегодня кроме дубов сажали вечнозеленые молодые сосны и желтые липы.

Таким образом в осенний сезон геоглиф станет цветным – и с высоты птичьего полета будет отчетливо виден главный геральдический символ региона.