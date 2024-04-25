Российскому подростку выстрелили в голову из пневматического оружия

В Карелии неизвестные выстрелили в подростка на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Долго будет Карелия сниться».

Инцидент произошел в городе Сегеж 22 апреля. По данным канала, двое подростков шли по улице, когда одному из них пуля прилетела в лоб. Напуганные случившимся юноши бросились бежать. Знакомая женщина оказала пострадавшему первую помощь, а затем позвонила в экстренные службы. На место приехали полиция и скорая. Медики, изучив рану, отметили, что она не представляет серьезной угрозы, пуля зашла под кожу, но не продвинулась дальше. После осмотра и извлечения пули, пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

Юноши объяснить, что случилось, не смогли. Предположительно, в одного из подростков выстрелили из пневматического оружия, какого именно, канал не уточняет.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Волгоградской области подросток выстрелил соседке в лоб из винтовки.