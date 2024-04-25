Пенсионерка, оставшаяся без денег, ограбила с пистолетом банк

В США 74-летняя пенсионерка с пистолетом ограбила банк после того, как мошенники оставили ее без денег, пишет Inside Edition.

Энн Майерс из Огайо зашла в местное отделение банка и попросила сотрудников отдать ей все деньги, угрожая им пистолетом. По словам пенсионерки, она пошла на этот шаг из-за того, что осталась без денег и влезла в долги по вине мошенников. Американке удалось заполучить лишь $500, после чего она была арестована сотрудниками полиции.

Женщине предъявили обвинения в ограблении при отягчающих обстоятельствах. Если суд признает Энн виновной, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас она находится под стражей в окружной тюрьме и останется там, если не сможет внести залог в размере $100 тысяч. Кроме того, Майерс сообщила, что не может позволить себе услуги адвоката.

Ранее в Канаде поймали шестерых человек, организовавших крупнейшее в истории страны ограбление.