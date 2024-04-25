Стало известно, сколько людей уехало из Харькова с начала СВО

Около 40% населения Харькова покинуло город с конца февраля 2022 года — с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

По его данным, на момент начала СВО в городе жило под 2 млн человек. В 2024 году в Харькове живет около 1,2-1,3 млн. Ганчев обратил внимание, что в городе до начала спецоперации было много приезжих. Он заявил, что у города серьезный научно-технический потенциал, поэтому сюда приезжали специалисты по обмену опытом.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что поражение Киева в конфликте с Москвой станет основой для дискуссии о разделе республики между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией.

В то же время он отметил, что в состав России войдут Одесса и Харьков, а также Москва захочет создать демилитаризованную зону на территории Западной Украины. Это необходимо для предотвращения появления «враждебной военной силы», считает экс-советник Пентагона.

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