Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минстроя оценил работы по ликвидации ЧС в Курганской области

Ирек Файзуллин: нужно оперативно восстановить затопленные в Курганской области дома

close
100%
Минстрой России

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил Курганскую область, чтобы оценить ход работ по ликвидации последствия паводка, сообщается в Telegram-канале «Минстрой России».

В ходе своей рабочей поездки Файзуллин осмотрел пострадавшие жилые микрорайоны и инфраструктурные объекты. Всего в Кургане от паводка пострадали 1045 домов.

По его словам, в регионе организовали работу комиссий по оценке ущерба.

«Комиссии продолжают осмотр домов, пострадавших от подтоплений. Наша задача – оперативно организовать работу по восстановлению жилья, чтобы каждый мог вернуться в свой дом», — отметил Файзуллин.

Как рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, в регионе проводят аэросъемку с квадрокоптера.

Также власти организовали оперативный штаб, чтобы анализировать данные аэросъемки и обрабатывать сигналы со стационарных видеокамер.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Ирек Файзуллин продолжает работу в пострадавших от паводка регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами