Глава Минстроя оценил работы по ликвидации ЧС в Курганской области

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил Курганскую область, чтобы оценить ход работ по ликвидации последствия паводка, сообщается в Telegram-канале «Минстрой России».

В ходе своей рабочей поездки Файзуллин осмотрел пострадавшие жилые микрорайоны и инфраструктурные объекты. Всего в Кургане от паводка пострадали 1045 домов.

По его словам, в регионе организовали работу комиссий по оценке ущерба.

«Комиссии продолжают осмотр домов, пострадавших от подтоплений. Наша задача – оперативно организовать работу по восстановлению жилья, чтобы каждый мог вернуться в свой дом», — отметил Файзуллин.

Как рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, в регионе проводят аэросъемку с квадрокоптера.

Также власти организовали оперативный штаб, чтобы анализировать данные аэросъемки и обрабатывать сигналы со стационарных видеокамер.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Ирек Файзуллин продолжает работу в пострадавших от паводка регионах.