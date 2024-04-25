Родителям объяснили, что делать если настроение дочери подавлено

Зачастую родители могут заметить потерю интереса дочери к тому, что раньше ей нравилось. Такое поведение — один из признаков подавленного настроения. Об этом в интервью РИАМО сообщила начальник отдела Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева. В общении с ребенком она посоветовала подчеркивать, что взрослые всегда готовы выслушать и прийти на помощь.

«Задача родителей — не игнорировать, а попытаться помочь девушке справиться с трудностями. Создайте дома доброжелательную, спокойную обстановку. Деликатно интересуйтесь у дочери, как прошел ее день, что было в школе. Начинайте разговор с нейтральных тем и поощряйте, когда она начинает «открываться» и рассказывать о себе, о своих чувствах, переживаниях», — порекомендовала Васильева.

Она добавила, что стоит делиться с дочерью позитивным опытом. По ее словам, если у ребенка есть другой значимый взрослый, которому родители доверяют, важно поощрять общение с этими людьми.

Если же у дочери наблюдается длительное снижение эмоционального фона, психолог посоветовала обратиться за профессиональной помощью.

До этого Васильева рассказала, как сохранить отношения с дочерью-подростком. По ее словам, нельзя допускать грубости в общении, требовать немедленного послушания и сыпать угрозами.

Она посоветовала принять тот факт, что отношения с дочерью, вступившей в подростковый возраст, уже не будут прежними. Чтобы сохранить с ней доверительные взаимоотношения, важно уважать как свои, так и ее личные границы, а также оставлять право выбора в ситуациях, не угрожающих жизни и здоровью, подчеркнула психолог.

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