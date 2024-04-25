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Жителей одного из районов Новосибирска держит в страхе малолетний хулиган

В Новосибирске девятилетний мальчик терроризирует округу и держит в страхе детей

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В Новосибирске малолетний хулиган портит имущество горожан и держит в страхе своих одноклассников. Об этом сообщает Precedent.tv.

По данным издания, хулиганские выпады ученика третьего класса жители Кировского района терпят уже больше года и боятся отпускать на улицу своих детей. Девятилетний мальчик уже не раз портил чужое имущество и нападал на сверстников.

Так, на видео попала его атака на камеру домофона с камнем. Судя по записи, опубликованной в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск», школьник несколько раз ударяет объектив огромным булыжником, а затем швыряет его в камеру, которая продолжает вести видеофиксацию.

В феврале он громил машины на местной парковке, не реагируя на замечания очевидца. Вместо того, чтобы прекратить вандализм, ребенок послал взрослого матом. После этого мужчина пообещал передать видео происшествия в полицию, но школьник продолжил хулиганить.

Известно, что в декабре родители одноклассников мальчика рассказали в соцсетях о погроме, который тот учинил в классе. Ребенок якобы вырвал клок волос у классного руководителя, душил сверстника, поцарапал директора школы, покусал еще двоих учеников и порвал тетради.

На место вызвали ГБР, но привлечь законных представителей буйного мальчика к ответственности и обезвредить его самого родителям пострадавших детей пока не удалось. В полиции инциденты пока не комментировали.

Ранее воспитанники уральского детского дома напали на улице на ребенка и вымогали у него деньги.

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