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В Нижнем Тагиле произошел сильный пожар в клубе «Инжи»

МЧС по Свердловской области: в клубе «Инжи» в Нижнем Тагиле произошел пожар

В клубе «Инжи» в Нижнем Тагиле произошел сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании появилось днем 25 апреля. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 20 человек. Данных о пострадавших не поступало.

«Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара. В тушении пожара участвуют 10 единиц техники и более 30 огнеборцев», — говорится в сообщении.

Подписчики Telegram-канала «Короче, Тагил» сообщали, что дым на месте пожара было видно издалека.

Позже в ведомстве сообщили, что площадь пожара увеличилась до 2000 кв. м. Группировка сил и средств на месте тушения была увеличена до 43 человек и 12 единиц спецтехники.

До этого в ГУ МЧС сообщали, что на омском предприятии локализовали возгорание емкостей с нефтепродуктами.

Спасатели локализовали возгорание на площади 1 тыс. кв. метров. Выяснилось, что горели три емкости с нефтепродуктами. В инциденте никто не пострадал.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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