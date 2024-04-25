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В России разработали препарат против развития болезни Бехтерева

BIOCAD разработали препарат для людей с геном HLA-B27

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BIOCAD

В России разработали первый в мире препарат с уникальным механизмом действия, способный помочь пациентам с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом (болезнь Бехтерева), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Препарат, разработанный компанией BIOCAD совместно с учеными РНИМУ им. Н.И. Пирогова, получил торговое наименование Трибувиа.

Разработанное учеными лекарство представляет собой моноклональное антитело, уничтожающее клетки, ответственные за развитие иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита. Отличительной особенностью препарата является то, что он предотвращает развитие болезни, а не устраняет иммунные воспаления.

По словам вице-президента по ранней разработке и исследованиям BIOCAD Павла Яковлева, препарат можно назначать людям с выявленным геном HLA-B27.

«Надеемся, что новый препарат сможет лечить псориатический артрит, увеит, ювенильный артрит и другие заболевания, связанные с геном HLA-B27», — рассказал Яковлев.

Новый препарат прошел физико-химические и доклинические исследования in vitro и in vivo, а также клинические исследования I и II фаз.

Компания BIOCAD проводит исследования III фазы, чтобы расширить данные по безопасности и оценить эффективность фиксированной дозы препарата.

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