В Госдуме поспорили, можно ли продавать россиянам алкоголь на майских

В России нет необходимости запрещать продажу алкоголя на период майских праздников — но можно сократить время его продажи. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение коллеги Султана Хамзаева. По словам Милонова, многие россияне до 5 мая держат Великий пост и не пьют алкоголь. Наступление Пасхи, по мнению депутата, можно отметить вином.

«Идет Великий пост до 5 числа. Какие там пьянки могут быть? У нас и до 1 мая не длинный выходной, а очень коротенький. Поэтому расслабляться не надо — водка, шашлыки… Вот будет Пасха — можно будет и отпраздновать. Я понимаю, что господин Хамзаев, может быть, не очень хорошо знает наши традиции, но у нас есть праздник Пасхи. Я сам человек абсолютно не пьющий, но не ханжа и не хочу осуждать тех, кто может себе позволить умеренно употребить алкоголь. Поэтому злить людей и предлагать полностью ограничить продажу алкоголя в майские праздники я бы, конечно, не стал. Но до 5 мая можно спокойно эту продажу немножечко сократить», — сказал Милонов.

Депутат отметил, что в праздничный период продавать алкоголь стоит только в первой половине дня. Вечернюю продажу стоит ограничить, чтобы «не искушать людей».

«Мы понимаем, что большинство населения до 5 мая алкоголь для текущего потребления покупать не будет. Будут покупать только про запас. Люди приносят вино в церковь освящать тоже перед Пасхой в субботу. Это нормально. Поэтому можно продавать его, но в первой половине дня. Вечером продавать не надо вино, потому что не надо искушать людей. А после 5 мая уже можно», — заключил Милонов.

До этого депутат Султан Хамзаев предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину запретить продажу алкоголя во время майских праздников.

В своем обращении Хамзаев напомнил, что хотя федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в определенных местах и во время проведения некоторых мероприятий, оно не устанавливает ограничений на праздничные дни. По мнению Хамзаева, власти регионального уровня имеют возможность вводить ограничения, однако лишь некоторые из губернаторов проявляют инициативу в этом вопросе.

Ранее в зоне возможного подтопления в Курганской области запретили продажу алкоголя.