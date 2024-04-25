Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о приоритетах для повышения рождаемости в России

Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости в стране

close
100%
Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей. Об этом пишет ТАСС.

Также глава государства обратил внимание, что российским семьям нужно обеспечивать достойное качество жизни. По его словам, в масштабной созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации.

Президент направил приветствие участникам, организаторам и гостям Ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».

Путин заключил, что для повышения рождаемости в стране должны быть разработаны планы, проекты, инициативы в самых разных сферах: от социальной политики до благоустройства городов и поселков.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что члены Совета Федерации намерены после заседания Совета законодателей направить на рассмотрение кабмина рекомендации по улучшению ситуации с демографией в РФ.

Ранее стало известно, что Индия заняла первое место в мире по численности населения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами