Путин рассказал о приоритетах для повышения рождаемости в России

Президент России Владимир Путин объявил поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей. Об этом пишет ТАСС.

Также глава государства обратил внимание, что российским семьям нужно обеспечивать достойное качество жизни. По его словам, в масштабной созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации.

Президент направил приветствие участникам, организаторам и гостям Ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».

Путин заключил, что для повышения рождаемости в стране должны быть разработаны планы, проекты, инициативы в самых разных сферах: от социальной политики до благоустройства городов и поселков.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что члены Совета Федерации намерены после заседания Совета законодателей направить на рассмотрение кабмина рекомендации по улучшению ситуации с демографией в РФ.

Ранее стало известно, что Индия заняла первое место в мире по численности населения.