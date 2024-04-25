В Омске на производстве начался пожар

В Советском округе Омска произошел пожар на производстве. Уровень возгорания оценивается как средний. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, специалисты оценили уровень возгорания как средний. На месте работают сотрудники МЧС.

Накануне в Копейске Челябинской области загорелась мебельная фабрика. По информации экстренных служб, пожар произошел на фабрике по производству мебели на улице Мира. Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 450 квадратных метров.

Сотрудникам экстренных служб удалось не допустить распространения огня на находящиеся по соседству здания. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

До этого три железнодорожные цистерны загорелись на территории поселка городского типа Комсомольское, расположенного около города Симферополя. Сообщается, что в результате произошедшего пострадали люди.

Ранее в Московской области потушили первые в сезоне лесные пожары.