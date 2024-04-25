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В Петербурге мигранты с ножом и пистолетом вымогали у иностранца 800 тысяч рублей

В Петербурге четверо мужчин похитили иностранца и потребовали 800 тысяч рублей

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Shutterstock

В Петербурге четверо мужчин вымогали 800 тыс. рублей у иностранца, удерживая его в машине такси. Об этом пишет «Фонтанка».

Накануне в полицию города обратился 23-летний гражданин Узбекистана, он рассказал правоохранителям историю своего похищения. После его рассказа было возбуждено уголовное дело о разбое.

Инцидент, по словам заявителя, произошел около 17:00 25 апреля на парковке ТРК «Норд». Там на потерпевшего напали четыре незнакомца и усадили его в машину такси. Неизвестные были вооружены ножом и пистолетом и потребовали у молодого человека 800 тыс. рублей. Таких денег у пострадавшего не было, однако он передал вымогателям 20 тыс. рублей наличными и еще 40 тысяч перевел на карту. Однако злоумышленники решили отобрать у жертвы мобильный телефон и вывезти за город. Они отпустили мужчину только в 11 часов вечера, высадив его у поселка Новоселье в Ломоносовском районе.

Двое подозреваемых уже задержаны, как уточняется, они оба приехали из Киргизии. На задержанных оформили протоколы о нарушении режима пребывания в РФ и оставили в камере.

Ранее в Зеленогорске полицейский похитил вымогателя, чтобы потребовать с него деньги.

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