Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток устроил стрельбу из пневматики в петербургской школе

«78.ru»: в Петербурге подросток принес пистолет в школу и стрелял по стенам

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Калининском районе Петербурга старшеклассник принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу по стенам. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в одной из школ на севере Петербурга, 14-летний мальчик принес в учебное заведение пневматический пистолет. Подросток развлекался на перемене, стреляя в стену. По данным издания «Фонтанка», пострадавших нет, на место был вызван наряд правоохранителей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в отношении школьника может быть возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого сообщалось, что в Петербурге устанавливают обстоятельства травмирования восьмиклассника, мальчик был доставлен в больницу с рваными ранами на лбу. Подросток рассказал, что на него напал старшеклассник, юноша выстрелил в голову школьника из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован, причины конфликта и личность стрелявшего устанавливаются.

Ранее российские подростки не менее семи раз выстрелили в ровесника из травмата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами