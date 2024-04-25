Суд арестовал еще одного фигуранта дела замминистра обороны Иванова

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу Александра Фомина в качестве еще одного фигуранта по делу бывшего заместителя министра обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Фомина заключили под стражу до 23 июня 2024 года.

По версии следствия, Фомин обвиняется в совершении преступления по статье «Дача взятки». Следствие полагает, что Фомин находился с Ивановым в доверительных отношениях и оказывал ему и другим подельникам услуги в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий.

Также Фомин и другие лица помогали Иванову получить взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера, заключили в пресс-службе.

Заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей. О задержании доложили президенту РФ Владимиру Путину, также заранее был проинформирован министр обороны Сергей Шойгу. В день задержания чиновник присутствовал на заседании коллегии Минобороны.

24 апреля суд арестовал Иванова — его отправили в СИЗО до 23 июня. По данным суда, в деле есть и второй фигурант, друг Иванова Сергей Бородин. Как полагает следствие, они вступили в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Иванов находился «в оперативной разработке» давно, а материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. По данным «Ленты.ру», ФСБ собирала материалы на Иванова в течение пяти лет.

Ранее суд наложил арест на активы и счета Иванова.