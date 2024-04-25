Осужденного за пьяное вождение мигранта задержали в здании суда как уклониста

Мигранта, уклоняющегося от поставки на воинский учет, задержали в здании Калининского районного суда Челябинска. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что в суд мужчина приехал, чтобы получить постановление о привлечении его к административной ответственности. Его судили за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Приставы проверили паспортные данные посетителя и заглянули в полицейские ориентировки. Там они обнаружили, что мужчина давно уклоняется от постановки на воинский учет.

«Информация о посетителе немедленно была передана в отдел полиции, куда он в скором времени был препровожден. Как минимум, его ждет ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету)», — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

До этого мужчину лишили гражданства за отказ служить в российской армии.

Ранее стало известно, что в Тюменской области уклонистов вычисляют через родственников и мессенджеры.