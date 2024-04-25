Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденного за пьяное вождение мигранта задержали в здании суда как уклониста

В Челябинске задержали мигранта, уклоняющегося от постановки на воинский учет

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Мигранта, уклоняющегося от поставки на воинский учет, задержали в здании Калининского районного суда Челябинска. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что в суд мужчина приехал, чтобы получить постановление о привлечении его к административной ответственности. Его судили за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Приставы проверили паспортные данные посетителя и заглянули в полицейские ориентировки. Там они обнаружили, что мужчина давно уклоняется от постановки на воинский учет.

«Информация о посетителе немедленно была передана в отдел полиции, куда он в скором времени был препровожден. Как минимум, его ждет ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету)», — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

До этого мужчину лишили гражданства за отказ служить в российской армии.

Ранее стало известно, что в Тюменской области уклонистов вычисляют через родственников и мессенджеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами