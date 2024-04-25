Крымский мост открыли для проезда автомобилей

Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем за час. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.

Водителей предупреждали о временном закрытии движения средств транспорта по переправе. Ограничения действовали менее 40 минут. Тех, кто находится на мосту, а также на досмотре, попросили следовать указаниям сотрудников охраны.

В последний раз проезд по переправе перекрывали вечером 24 апреля. Тогда ограничения действовали около 10 минут.

23 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. По словам главы региона, в данный момент время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ.