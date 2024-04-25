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Россиянин хотел избавиться от матери, чтобы получить в наследство ее квартиру

В Томске сын хотел избавиться от матери, чтобы завладеть ее квартирой

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Томске сотрудники полиции спасли пенсионерку, от которой хотел избавиться сын, находящийся под следствием. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, 46-летний житель Томска находился в СИЗО по подозрению в совершении квартирной кражи, мужчина решил избавиться от своей матери и завладеть ее квартирой. Он договорился с приятелем и пообещал ему в качестве вознаграждения часть будущего имущества.

О планах россиянина стало известно полицейским, сыщики через третьих лиц предоставили мужчине «отчет» о совершении преступления. Злоумышленнику предъявлено обвинение в организации покушения на жизнь пожилой матери, возбуждено уголовно дело, на время расследования фигурант заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Башкирии женщина напала на родственницу и изрезала ее ножом. 54-летняя россиянка решила, что невестка претендует на семейный земельный участок, который должен был перейти обвиняемой в наследство. Злоумышленница схватила нож, подошла к спящей женщине и несколько раз ударила ее лезвием в грудь. На крики раненой прибежал ее сожитель, ему удалось скрутить сестру и отобрать холодное оружие.

Ранее итальянка завещала состояние в $5 млн своей сиделке, а не родственникам.

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