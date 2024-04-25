Пьяный россиянин задавил приятеля и покалечил его сына

В Ононском районе Забайкальского края пьяный местный житель врезался в машину приятеля, возвращаясь с совместного отдыха. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2023 года, двое мужчин с семьями отправились на пикник на двух автомобилях. Один из сельчан крепко выпил, на обратном пути у его знакомого сломалась машина, он встал на обочине, включив аварийные огни.

Нетрезвый друг, управлявший грузовиком, не заметил автомобиль и врезался в него на полном ходу. В результате ДТП тяжелые травмы получил водитель легковушки и его 11-летний сын, мужчину спасти не удалось. Уголовное дело передано в суд. Виновнику аварии может грозить до 12 лет заключения.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области перевернулся автобус с 50 пассажирами, за рулем мог быть пьяный водитель. Автобус развозил рабочих. На момент аварии в нем находились порядка 50 человек. Пострадали 10 пассажиров.

Ранее в Саратове пять человек пострадали при столкновении трактора и автобус.